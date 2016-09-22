 Onur duyduk – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Onur duyduk

    Onur duyduk
    Ardahan Teknik Direktörü Mustafa Meteertem, ile oynadıkları için onur duyduklarını söyledi. Meteertem, "Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk. Trabzonspor gibi marka bir takımla eşleşmemiz bizleri onurlandırdı. Tecrübe oldu" diye konuştu.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur duyduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle