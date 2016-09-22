Kupa kasırgası
Bordo-mavili takım, A Spor’dan naklen yayınlanan maçta; Mustafa Akbaş, N’doye, Suk, Yumlu, Okay ve Sheidaev’in golleriyle gün boyu yağan yağmuru kasırgaya çevirip kupada turladı
SUK VE SHEİDAEV SAHNEDE
Fırtına ikinci yarıda kasırgaya dönüştü... 58'de Bero'nun ortasında savunmada Emre'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topta arayan giren Suk, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0. 77. dakikada sol kanattan İbanez'in yaptığı ortada Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0. Okay Yokuşlu'nun 83'te şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 5-0. Dame N'doye'nin 85'te şutunda kaleciden dönen topu yeni transferlerden Sheidaev tamamladı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu: 6-0.
İLK GOLLERİNİ ATTILAR
Ligin ilk 2 haftasında Onazi'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-0 yenen ve son 3 maçta gol kaydedemeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na gol sessizliği bozdu. Karşılaşmayı 6-0 gibi farklı sonuçla kazanan Fırtına'da Mustafa Akbaş, N'Doye, Suk, Mustafa Yumlu, Okay ve Sheidaev ilk gollerini kaydettiler.
Yunus Emre SEL
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
Kupa kasırgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.