 Kupa kasırgası – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Kupa kasırgası

    Kupa kasırgası

    Bordo-mavili takım, A Spor’dan naklen yayınlanan maçta; Mustafa Akbaş, N’doye, Suk, Yumlu, Okay ve Sheidaev’in golleriyle gün boyu yağan yağmuru kasırgaya çevirip kupada turladı

    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan , kupaya Fırtına gibi girdi... Ziraat Kupası 2'inci eleme turu karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup ekibi Serhat Ardahanspor'u ağırlayan bordo-mavililer, gol olup yağdı: 6-0. İlk yarıyı Mustafa Akbaş'ın golü ile 1-0 önde kapatan Trabzonspor, ikinci devrede coştukça coştu. 25'te Mustafa Akbaş 6 pas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 28'de Mehmet Ekici ceza sahası dışından uzaktan kaleyi denedi, şutu üstten farklı auta gitti. 47'de Suk'un gönderdiği ortaya N'doye kafa ile vurup ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

    SUK VE SHEİDAEV SAHNEDE
    Fırtına ikinci yarıda kasırgaya dönüştü... 58'de Bero'nun ortasında savunmada Emre'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topta arayan giren Suk, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0. 77. dakikada sol kanattan İbanez'in yaptığı ortada Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0. Okay Yokuşlu'nun 83'te şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 5-0. Dame N'doye'nin 85'te şutunda kaleciden dönen topu yeni transferlerden Sheidaev tamamladı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu: 6-0.

    İLK GOLLERİNİ ATTILAR
    Ligin ilk 2 haftasında Onazi'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-0 yenen ve son 3 maçta gol kaydedemeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na gol sessizliği bozdu. Karşılaşmayı 6-0 gibi farklı sonuçla kazanan Fırtına'da Mustafa Akbaş, N'Doye, Suk, Mustafa Yumlu, Okay ve Sheidaev ilk gollerini kaydettiler.

    Yunus Emre SEL
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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