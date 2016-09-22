Kombine kuyruğu

Ligde alınan kötü sonuçlara rağmen yönetim, zamanı gelen ödemeleri anında hesaplara yatırma kararı aldı

Akyazı Stadı'na yönelik 25 bin kombine satışı hedefleyen Trabzonspor'da taraftarlar biletlere büyük ilgi gösteriyor. Yönetim, Trabzon Meydan Parkı'ndaki TS Club TIR'ı, Ziyabey Tesisleri ve Avni Aker Stadı'ndaki gişelerden satılan kombinelerin passo.com.tr adresi üzerinden de alınabildiğini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden, kombineler için TS Club'ın Akçaabat, Vakfıkebir, Of ve Araklı bayilerinde satışların önümüzdeki günlerde başlayacağı, ayrıca ilçelerde gezici kombine ekiplerinin de görev yapacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor, en uygun kombine fiyatının 350 lira, en yükseğinin ise 3 yıllığına 30 bin lira olarak açıkladı.



FORMA VE PASSOLİG HEDİYE

Kombine satışlarında, taraftarlara çeşitli indirimlerin yanı sıra yeni sezon forması, passolig kartı gibi hediyeler de sunuluyor. Bordo-mavililerin ilgisi yönetimi son derece memnun etmiş durumda.