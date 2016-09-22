 Kiralıklara yakın takip – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kiralıklara yakın takip

    Kiralıklara yakın takip
    Karadeniz ekibinin başka takımlara kiraladığı futbolcular takip altında... Bu sezon transfer çalışmalarında etkin rol oynayan scout ekibi, oyuncu taramalarının yanı sıra bordo mavililerin farklı takımlara kiralık olarak gönderdiği oyuncuların performansını da yakından takip edeceği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor edeceği bildirildi. Ara dönemde geri dönenler olabilir.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kiralıklara yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle