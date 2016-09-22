Kiralıklara yakın takip

Karadeniz ekibinin başka takımlara kiraladığı futbolcular takip altında... Bu sezon transfer çalışmalarında etkin rol oynayan scout ekibi, oyuncu taramalarının yanı sıra bordo mavililerin farklı takımlara kiralık olarak gönderdiği oyuncuların performansını da yakından takip edeceği ve teknik direktör Ersun Yanal'a rapor edeceği bildirildi. Ara dönemde geri dönenler olabilir.