Kadroda 6 değişiklik

Teknik direktör Ersun Yanal, Ardahanspor maçı kadrosunda beklenen köktü revizyonu yapmadı, genç oyuncuları yine kulübede oturttu. Yanal, son lig maçının 11'inden ise 6 değişiklik yaptı. Onur, Durica, Uğur, İbanez, Castillo ve Onazi'yi 11'den keserek Esteban, Zeki Yavru, Akakpo, Mustafa Akbaş ve N'Doye'ye görev verdi.