 Kadroda 6 değişiklik – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kadroda 6 değişiklik

    Kadroda 6 değişiklik
    Teknik direktör Ersun Yanal, Ardahanspor maçı kadrosunda beklenen köktü revizyonu yapmadı, genç oyuncuları yine kulübede oturttu. Yanal, son lig maçının 11'inden ise 6 değişiklik yaptı. Onur, Durica, Uğur, İbanez, Castillo ve Onazi'yi 11'den keserek Esteban, Zeki Yavru, Akakpo, Mustafa Akbaş ve N'Doye'ye görev verdi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadroda 6 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle