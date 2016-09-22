"Değişim için her zaman sinyal var"

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor'u mağlup ederek moral bulan Trabzonspor 'un teknik direktörü Ersun Yanal, gelecek için umutlu konuştu.

Birlikte oynamaya alışma ve bunu iyi bir şekilde yapmanın önemli bir hedef olduğunu ifade eden Yanal, "Birlikte oynamak ve bunu becermek, bir oyun formatını oynamak kolay değil. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun bazı gerçekleri var. Onlardan zaman zaman uzak kalıyor, uygulayamıyoruz. Ama bunda ısrar edeceğiz" diye konuştu.



"DEĞİŞİM İÇİN SİNYAL VAR"

Ligde kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğine de dikkat çeken Yanal, "O mücadeleye hazır bir takım yaratmak zorundayız. Bu süreci iyi geçeceğimizi düşünüyorum çünkü aldığımız kötü sonuçları hak etmiyoruz. Mağlubiyet ve galibiyetler tartışılmaz. Galibiyet ve mağlubiyetlerle ilgili hikayeler yazılır ama biz hikaye yazacak durumda değiliz. Biz gerçekleri oynuyoruz. Bu gerçekleri görüp takımımızı kendi hak ettiği noktanın daha ötesine getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yanal, bundan sonraki süreç ile ilgili olarak da, Trabzonspor'da değişim için her zaman sinyal olduğunu sözlerine ekledi.



32 GÜN SONRA GELEN GALİBİYET SEVİNCİ

Bu arada, Trabzonspor uzun bir sürenin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahanspor karşısında galibiyete uzandı. Son olarak ligin ilk haftasında 20 Ağustos'ta Kasımpaşa ile Avni Aker'de oynanan maçı 2-0 kazanan bordo mavililer, sonraki 3 maçında Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Trabzonspor, ligde aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından tam 32 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur eleme maçında Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup ekibi Serhat Ardahanspor'u 6-0 mağlup ederek galibiyete uzandı ve moral buldu.



YEREL GAZETELERDEN 'KUPA MORALİ' YORUMU

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Serhat Ardahanspor karşısında alınan 6-0'lık galibiyete yerel gazeteler, "Trabzonspor kupada patladı. Fırtına'ya kupa morali" yorumunda bulundu.



Karadeniz Gazetesi, "Fırtına Ardahan'a patladı', "Ligde güldürmeyen Trabzonspor, kupada BAL ligi Serhat Ardahan'ı 6-0 mağlup etti" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Trabzon'a kupa morali", "Ligde 3 maçtır kazanamayan bordo mavililer, kupada BAL ligi ekibi Serhat Ardahanspor'u farklı geçip adını bir üst tura yazdırdı" başlığıyla yayınlandı. Taka Gazetesi, "Fırtına'ya Konya öncesi moral!", "Bordo mavili ekip, BAL temsilcisi Serhat Ardahan'ı rahat geçti, bir üst tura yükseldi" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Yağmurla gelen Fırtına", "Trabzonspor durdu durdu kupada Ardahan'a patladı" ifadelerine yer verdi. İlkhaber Gazetesi, "Trabzonspor Ballı rakibe gol yağdırdı", "Ligde üst üste 3 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Trabzonspor, kupada Serhat Ardahanspor'u 6-0'la geçerek bir nebze olsun moral buldu" başlıklarını kullandı. Ekspres Gazetesi de, "Siklet farkı", "Ziraat Türkiye Kupası'nda Amatör rakibi Ardahan karşısında baskılı bir futbol ortaya koyan bordo mavililer, Atiker Konyaspor maçı öncesi 6 gollü bir moral de buldu" yorumunda bulundu.



USTA'DAN BEŞİKDÜZÜ MESAJI

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen sel felaketi üzerine Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulunan Başkan Usta, "Trabzonspor yanınızda. Geçmiş olsun Beşikdüzü. Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.



61CELL HAT SAHİPLERİ KAZANDI

Trabzonspor'un yeni hattı 61CELL'de yer alan kampanyaya göre bordo mavililerin attığı her golde hat sahiplerine 100 MB internet hediye ediliyor. Bu kampanya dahilinde Serhat Ardahanspor maçında 6 gol kaydeden Trabzonspor, 61 CELL hat sahiplerine 600 MB internet kazandırmış oldu.