 Aytaç yarıda bıraktı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Aytaç yarıda bıraktı

    Aytaç yarıda bıraktı
    Ziraat Kupası'nda ile Serhat Ardahanspor arasında oynanan karşılaşmada Aytaç Kara, 24. dakikada oyundan çıktı. Müsabakanın 19. dakikasında bir pozisyon esnasında kasığından sakatlanan Aytaç Kara, bir süre devam etmek istedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın oyunda kalmasını istemediği Aytaç Kara 24. dakikada yerini Castillo'ya bıraktı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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