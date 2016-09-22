 Ardahanlılara jest – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Ardahanlılara jest

    Ardahanlılara jest
    Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Serhat Ardahan taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 100 kadar Ardahan taraftarları Türk bayrağı açarak tribündeki yerlerini aldı. Trabzon yönetimi, yağmur nedeniyle jest yaparak Ardahan seyircisini kapalı tribüne aldı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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