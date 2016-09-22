 Aralıksız yağdı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Aralıksız yağdı

    Aralıksız yağdı
    Doğu Karadeniz bölgesinde bir süredir aralıksız devam eden yağıştan Avni Aker Stadı'nın zemini de olumsuz etkilendi. Bir bölümü su toplayan stadyumunda hakem Özgüç Türkalp, yardımcılarıyla birlikte yaptığı inceleme sonrası zeminin oynamaya elverişli olduğuna karar verdi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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