 3 isim ilk kez oynadı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    3 isim ilk kez oynadı

    3 isim ilk kez oynadı
    Bordo-mavili takımda Süper Lig'deki 4 haftalık periyotta 18 kişilik kadroya giremeyen Akakpo, ile 4 maçta yedek kulübesinde oturan Esteban, bu sezon ilk kez dünkü maçta forma giydi. Karadeniz ekibinde Mustafa Akbaş ve N'Doye de ilk kez bir maça 11'de başladı. İkinci yarıda giren Sheidaev de ilk kez forma giymiş oldu
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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