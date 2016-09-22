3 isim ilk kez oynadı

Bordo-mavili takımda Süper Lig'deki 4 haftalık periyotta 18 kişilik kadroya giremeyen Akakpo, ile 4 maçta yedek kulübesinde oturan Esteban, bu sezon ilk kez dünkü maçta forma giydi. Karadeniz ekibinde Mustafa Akbaş ve N'Doye de ilk kez bir maça 11'de başladı. İkinci yarıda giren Sheidaev de ilk kez forma giymiş oldu