Yeni bir takımın sancıları
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, tüm engelleri aşacaklarına inandığını söyledi. Çubukçu, "Evet art arda yenilgiler alıyoruz ama bunları yeni bir takımın sancıları olarak görmemiz gerek. Beklenen ve istenen agresif futbol, zamanla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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