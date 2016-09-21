 Yeni bir takımın sancıları – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Yeni bir takımın sancıları

    Yeni bir takımın sancıları
    Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, tüm engelleri aşacaklarına inandığını söyledi. Çubukçu, "Evet art arda yenilgiler alıyoruz ama bunları yeni bir takımın sancıları olarak görmemiz gerek. Beklenen ve istenen agresif , zamanla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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