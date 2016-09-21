Usta: Yılmayacağız
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, dünün yanlışlarının bugünün engelleri olarak karşılarında olduğunu belirterek, "Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız" dedi.
BAŞKAN USTA: "DAHA ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ"
Başkan Muharrem Usta, genel konuların ele alındığı toplantıda, yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bütün işlerin ortak bir akılla yürütüldüğünün altını çizdi. Başkan Usta, Trabzonspor'u tarihinde yaşadığı güzel günlerden daha da ileriye taşıyıp bir dünya kulübü yapmak için gece gündüz çalıştıklarına vurgu yaparak, "Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız" dedi.
"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
Usta, Trabzonspor'un daha da büyüyeceğini belirterek, "Bu yüzden herkesin omuz vermesi, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bütün camianın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bu kapsamda Trabzonspor Divan Kurulu ve diğer kurullarımızla birlikte Cuma günü bir araya geleceğim. Birlik ve beraberliğe fazlaca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin Trabzonspor'a sahip çıkması çok önemli" ifadelerini kullandı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:11
- "Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı..."
Toplam 1
Yorum
Iniregandi.. He he civarinda!!!neresinde!?!Dana nekadarini ic edeceksiniz!!?
- Riera: Kolay yenerdik
Toplam 15
Yorum
m b bence senin kafa darbeli
- Git! Daha uzağa otur
Toplam 2
Yorum
mehmet ARKADAŞLAR ! BU BİZİM KADRO TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU. KALECİ VOLKAN LAF YOK SMON KJAER LAF YOK SKRTL BU ADAM LİVERPOOL'DA NASILDI BURDA NASIL VANDER WİEL BU ADAM NE İŞ YAPIYOR ABİ NE İŞLE MEŞKUL ? BİZİM DEFANSIN SOL KANADI KİM ABİ BELLİ Mİ ? ORTA SAHAYA GELİNCE MEHMET TOPAL TEK VAR ADAM KIRMIZI KART GÖRDÜ OYNAMADIĞIMAÇLARDA YENİLDİK ÖN LİBERO GELEN GEÇEN BELLİ DEĞİL. SOL KANATTA STOCH ADAM İLK İKİ MAÇINDA 3 MUAZZAM GOL ATTI. ŞİMDİ NERDE ALPER POTUK ADAM ESKİŞERHİRDEYKEN TEK BAŞINA TAKIMI SIRTLADI HANGİ TAKIMLAR İSTEDİDE FENER PARAYI BASTI ALDI ADAMI NERDE ABİ BU ADAM KAÇ SENEDİR. SALİH UÇAN ADAM ÖLÜ YA BİR MAÇTA İKİ HAREKET YAPTI DİYE ADAMI RONALDİNHO YAPTIK . ROBİN VAN PERSİEA BU ADAM M.UNEDIT NASILDI 2 SENDİR BİZDE NASIL BU ADAM NEYLE MEŞKUL ABİ 5 AYDIR SAKAT HALA İYİLEŞEMEDİ. EMENİKE ADAM İLK GELDİĞİNDE İKİ MAÇTA GOL ATIKTAN SONRA ADAMI RONALDO YAPTIK ŞİMDİ. 7 BİLEMEDİK 8 MAÇTIR NEREDE . BİZ KANDIRILIYORUZ UYANIN. ARKADAŞLAR.
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