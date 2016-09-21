 Usta: Yılmayacağız – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Usta: Yılmayacağız

    Usta: Yılmayacağız

    Kulüp Başkanı Muharrem Usta, dünün yanlışlarının bugünün engelleri olarak karşılarında olduğunu belirterek, "Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız" dedi.

    yönetim kurulu, bugün Tesisleri'nde bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Başkan Yardımcıları Önder Bülbüloğlu, Mehmet Yiğit Alp ve Nevzat Aydın, Genel Sekreter Gençeğa Meriç, Mali Sayman Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Basın Sözcüsü Asım Örem, Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Proje Geliştirme Koordinatörü Coşkun Bülbül, Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, Altyapı Koordinatörü Okan Alemdaroğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Amatör Branşlar Koordinatörü Adem Beder, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu ile Altyapı Koordinatör Yardımcısı Erhan Çimşir katıldı.

    BAŞKAN USTA: "DAHA ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ"
    Başkan Muharrem Usta, genel konuların ele alındığı toplantıda, yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bütün işlerin ortak bir akılla yürütüldüğünün altını çizdi. Başkan Usta, Trabzonspor'u tarihinde yaşadığı güzel günlerden daha da ileriye taşıyıp bir dünya kulübü yapmak için gece gündüz çalıştıklarına vurgu yaparak, "Dünün yanlışları bugünün engelleri olarak karşımızda. Ama yılmayacağız. Daha çok çalışıp başaracağız" dedi.

    "HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
    Usta, Trabzonspor'un daha da büyüyeceğini belirterek, "Bu yüzden herkesin omuz vermesi, elini taşın altına koyması gerekiyor. Bütün camianın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bu kapsamda Trabzonspor Divan Kurulu ve diğer kurullarımızla birlikte Cuma günü bir araya geleceğim. Birlik ve beraberliğe fazlaca ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde herkesin Trabzonspor'a sahip çıkması çok önemli" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:11
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