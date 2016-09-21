 Uğur Demirok çok üzgün – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Uğur Demirok çok üzgün

    Uğur Demirok çok üzgün
    karşılaşmasında sakatlık yaşayan 'un savunma oyuncusu Uğur Demirok çok üzgün. Sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen 28 yaşındaki stoper, "Büyük bir şanssızlık yaşıyorum. Tam oynamaya başladıktan sonra yine sakatlandım. Gerçekten inanılmaz üzüntülüyüm" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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