 Uçan kombine vakti – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Uçan kombine vakti

    Uçan kombine vakti

    Bordo-mavili ekibin ‘uçan kombine’ biletlerinin satışına bugün başlanıyor. Uçak paketleri üçlü, altılı ve dokuzlu olarak satın alınabilecek. Uçuşlar İstanbul ve Ankara için geçerli.

    'da, "uçan kombine" biletlerin satışına bugün başlanıyor. Açıklamada, fiyatlar hakkında da bilgi verilerek, "Türk Hava Yolları 3'lü paket 855 lira, 6'lı paket bin 710 lira, 9'lu paket 2 bin 565 lira, Anadolu Jet 3'lü paket 825 lira, 6'lı paket bin 650 lira, 9'lu paket 2 bin 475 lira, Pegasus 3'lü paket 855 lira, 6'lı paket bin 710 lira, 9'lu paket 2 bin 565 lira" denildi.

    BORDO-MAVİ TUR
    Uçak paketlerinin sadece kombine alanlar için geçerli olacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Uçak paketleri üçlü, altılı ve dokuzlu olarak satın alınabilmektedir. Uçuşlar İstanbul ve Ankara için geçerlidir. Uçak paketleri ekonomi sınıfıdır. Uçak paketleri gidiş dönüş ve tüm vergiler dahil fiyatlardır. Uçak paketleri başkasına devredilemez. Tüm seyahat planları Bordo- Mavi Tur üzerinden yapılacak. Seyahat planları uçuş gününden 15 gün önce bildirilecektir. Ödemelerde kredi kartı, peşin ödeme ya da mail order geçerlidir."

    İADE VE DEĞİŞİM YOK
    Uçak iptali ve değişiklikleri durumunda, hava yolları kurallarının geçerli olacağına işaret edilerek, "Rezervasyon esnasında adı-soyadı ve TC kimlik no ile seyahat edecek kişi aynı olmalı. Kesilen biletlerin iadesi veya tarih değişikliği yapılamaz. Kombinesini satın alan taraftarlarımız, passolig makbuzlarıyla uçak paketleri için Bordo-Mavi Tur'a başvurmalı" denildi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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