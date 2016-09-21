Trabzonspor'un 11'i belli oldu
Trabzonspor, A Spor’un HD kalitesinde yayınlayacağı Türkiye Kupası 2. ön eleme maçında Ardahan’ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp ilk 4 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor, geçen sezonu 12. sırada tamamladığı için bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turu karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
HEDEF 9. KEZ MUTLU SON
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bu akşam Serhat Ardahanspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon tarihindeki 9. kupayı almak için mücadele verecek. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenebahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililer, 7 sezon sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına, 14 kez final oynadı.
EN SON FİNAL 2012-13'TE
FIRTINA, Türkiye Kupası'nda en son 2012-2013'te final oynadı. Ankara'daki maçta F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, sahadan üzülerek ayrılan taraf olmuştu. İlk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009-10'da F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazanmıştı.
TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Akakpo, Mustafa Akbaş, Okay, Aytaç, Mehmet Ekici, Bero, N'Doye, Hyun Jun Suk
HEDEF 9. KEZ MUTLU SON
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bu akşam Serhat Ardahanspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon tarihindeki 9. kupayı almak için mücadele verecek. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenebahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililer, 7 sezon sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına, 14 kez final oynadı.
EN SON FİNAL 2012-13'TE
FIRTINA, Türkiye Kupası'nda en son 2012-2013'te final oynadı. Ankara'daki maçta F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, sahadan üzülerek ayrılan taraf olmuştu. İlk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009-10'da F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazanmıştı.
TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Akakpo, Mustafa Akbaş, Okay, Aytaç, Mehmet Ekici, Bero, N'Doye, Hyun Jun Suk
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güle oynaya oynar
Toplam 8
Yorum
Ali İnce Mesut Hoca'ya katılıyorum, Atıf hem fotbol zekası hem de yetenekleri itibariyle çok iyi sonuç verecek biçimde oynar. Mutlaka fırsat verilsin
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Fenerli Savo Unutmayin beyler böyle baskan bidaha fenerbahce zor görür. adam hapis yatti genede takimi birakmadi. bence bizim tek sorunumuz pereira ydi. oda sükür gitti. bu sene SAMPIYON FENERBAHCE..
- Oğuzhan’a erken kutlama
Toplam 8
Yorum
taraftar Kalede TOLGA OYNARSA gs MAÇA 2.0 ÖNDE BAŞLAR..TOLGA,,OLCAY OYNAMAZSA BJK FARKLI KAZANIR...
Trabzonspor'un 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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