 Trabzonspor’da kombinelere ilgi – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’da kombinelere ilgi

    Trabzonspor’da kombinelere ilgi

    Akyazı Stadı’na yönelik 25 bin kombine satışı hedefleyen ’da taraftarların biletlere büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

    yönetimi, Trabzon Meydan Parkı'ndaki TS Clup TIR'ı, Ziyabey Tesisleri ve Avni Aker Stadyumu'ndaki gişelerden satılan kombine biletlerin www.passo.com.tr web adresi üzerinden de alınabildiğini açıkladı.

    GEZİCİ KOMBİNE EKİPLERİ GÖREV YAPACAK
    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kombineler için TS Club'ın Akçaabat, Vakfıkebir, Of ve Araklı bayilerinde satışların önümüzdeki günlerde başlayacağı, ayrıca ilçelerde gezici kombine ekiplerinin de görev yapacağı belirtildi.

    Bu arada Trabzonspor, en uygun kombine fiyatının 350 lira, en yükseğinin ise 3 yıllığına 30 bin lira olarak açıkladı. Kombine satışlarında, taraftarlara çeşitli indirimlerin yanı sıra yeni sezon forması, passolig kartı gibi hediyeler de sunuluyor.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’da kombinelere ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.