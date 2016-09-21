Trabzonspor’da kombinelere ilgi

Trabzonspor yönetimi, Trabzon Meydan Parkı'ndaki TS Clup TIR'ı, Ziyabey Tesisleri ve Avni Aker Stadyumu'ndaki gişelerden satılan kombine biletlerin www.passo.com.tr web adresi üzerinden de alınabildiğini açıkladı.

GEZİCİ KOMBİNE EKİPLERİ GÖREV YAPACAK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kombineler için TS Club'ın Akçaabat, Vakfıkebir, Of ve Araklı bayilerinde satışların önümüzdeki günlerde başlayacağı, ayrıca ilçelerde gezici kombine ekiplerinin de görev yapacağı belirtildi.



Bu arada Trabzonspor, en uygun kombine fiyatının 350 lira, en yükseğinin ise 3 yıllığına 30 bin lira olarak açıkladı. Kombine satışlarında, taraftarlara çeşitli indirimlerin yanı sıra yeni sezon forması, passolig kartı gibi hediyeler de sunuluyor.