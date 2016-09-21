Trabzonspor’da kombinelere ilgi
Akyazı Stadı’na yönelik 25 bin kombine satışı hedefleyen Trabzonspor’da taraftarların biletlere büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
GEZİCİ KOMBİNE EKİPLERİ GÖREV YAPACAK
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kombineler için TS Club'ın Akçaabat, Vakfıkebir, Of ve Araklı bayilerinde satışların önümüzdeki günlerde başlayacağı, ayrıca ilçelerde gezici kombine ekiplerinin de görev yapacağı belirtildi.
Bu arada Trabzonspor, en uygun kombine fiyatının 350 lira, en yükseğinin ise 3 yıllığına 30 bin lira olarak açıkladı. Kombine satışlarında, taraftarlara çeşitli indirimlerin yanı sıra yeni sezon forması, passolig kartı gibi hediyeler de sunuluyor.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:22
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
Toplam 4
Yorum
alpben antalya ya eto' dan faydalanmanın bir yolunu bulmalı ya da sezon sonu küme düşmeyi gözl almalı
- 7 bin kombine hedefi yakın
Toplam 2
Yorum
BARIŞ AYDOĞDU dogru söze ne denir eze eze yener bu fener
- Gol motive etti
Toplam 1
Yorum
veli saygın Orta alanda sol ayaklı bir futbolcumuz yok. Keşke seni veya hasan aliyi orta sahada denese hoca.
Trabzonspor’da kombinelere ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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