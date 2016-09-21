TrabzonCell'de sona gelindi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 yıldır Türk Telekom ile birlikte iş ortaklığı yaptıkları TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmaların artık sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte Türk Telekom çalışanlarına TrabzonCell ve TrabzonNet markasına verdikleri emek, destek ve işbirlikleri için teşekkür edilerek, "Başkanımız ve yönetimimizle birlikte 'Yeniden Doğuş' mottosuyla yola çıktığımız ve 50. yılı milat olarak kabul ettiğimiz bu dönemde, Trabzonsporumuzu daha ileriye taşımak amacıyla başlattığımız çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Telekomünikasyon altyapısını artık Turkcell 61Cell projesinde buluşturuyor ve tüm taraftarlarımızı 61Cell'li hatlara geçerek kulübümüze destek olmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.



TARFATARA ÖZEL TARİFELER

Turkcell'in, 61CELL aboneleri için FIRTINA 4GB ve FIRTINA 8GB adlı iki ayrı tarife hazırladığı da kaydedilerek, şöyle devam edildi:

"Taraftarlarımıza, FIRTINA 4GB tarifesiyle 750 dakikalık konuşma, 1000 SMS, 4GB internet paketi 41 liradan, FIRTINA 8GB tarifesi ise 1000 dakika konuşma, 1000 SMS ve 8GB internet paketi 61 liradan sunuluyor. Bu indirimlerin yanı sıra 61CELL'liler GollerCepte 1967 Premium aboneliğine sahip olacak. Böylece takımımızın attığı her golü anında cep telefonlarından izleyebilecek, atılan gol sayısı kadar 100MB mobil interneti de haftalık olarak taraftarlara hediye edilecek.

Ayrıca 1GB hediyeli BiP, içinde 5GB bulunan Turkcell TV+ ve sınırsız fizy'e de ücretsiz sahip olabilecek. Taraftarlarımız yine ücretsiz sunulan ÇalarkenDinlet'le de Trabzonspor marşını arayanlara dinletebilecek. Dileyen 61CELL kullanıcıları ise tarifelerine ek olarak Turkcell 4.5G teknolojisini destekleyen akıllı telefonlardan da satın alabilecek."



TAKSİTLİ FORMA VE KOMBİNE DÖNEMİ

61CELL'den hat alan taraftarların bundan böyle kombine ve formalarını taksitle Turkcell mağazalarından satın alabileceği de vurgulanan açıklamada, "Taraftarlarımız ayrıca formalarını Türkiye'de bir ilk olarak Turkcell Finansman A.Ş. aracılığıyla faturaya ek 12'den 36 aya kadar taksit imkanıyla alabilecek. Kombineler ise yine Türkiye'de bir ilk olarak tarifeye ek 12 ay taksitle 23 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak." denildi.