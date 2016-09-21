 Taşlar yerine oturur – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Taşlar yerine oturur

    Taşlar yerine oturur
    Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, zamanla taşların yerine oturacağını ve gerçek 'un ortaya çıkacağını söyledi. 22 yaşındaki ön libero, "50. yıldaki şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu sezon geçiş sürecini tamamlamalıyız. Özellikle biraz zaman geçince fotoğraf daha iyi gözükecek" dedi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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