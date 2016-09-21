Taşlar yerine oturur
Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, zamanla taşların yerine oturacağını ve gerçek Trabzonspor'un ortaya çıkacağını söyledi. 22 yaşındaki ön libero, "50. yıldaki şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu sezon geçiş sürecini tamamlamalıyız. Özellikle biraz zaman geçince fotoğraf daha iyi gözükecek" dedi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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