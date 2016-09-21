Şiddetle kınıyorum
Ersun Yanal, dün bir gazetede çıkan ‘işi ile sağlığı arasında bir karar vermesi lazım’ haberi için, “Külliyen yalan. Haberdeki dokturu tanımıyorum bile ” diye konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün bir gazetede çıkan "İşi ile sağlığı arasında bir karar vermesi lazım" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kulübün internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yapan Yanal, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlığımla ilgili ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Haberde adı geçen doktoru tanımıyorum. Bugüne kadar kalp ameliyatı dahi geçirmeyen birisi olarak, bu tip yalan haberleri gerçekmiş gibi kamuoyuna duyuranları şiddetle kınıyorum. Gazetecilik yapan arkadaşları basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın bu tip haberlere ve bu haberleri yapanlara itibar etmemeleri gerektiğini vurgularken, söz konusu haberlerle ilgili hukuki haklarımı saklı tuttuğumun da altını çizmek istiyorum."
NEVZAT AYDIN'DAN SERT TEPKİ
Bordo-mavili Kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, teknik direktör Ersun Yanal'ın sağlığının iyi olmadığına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yazık. Böyle bir konuda yalan söylemek. İnsanların sağlığı ile ilgili bile yalan haber yapabilen 'gazetecilerden' bahsediyoruz" dedi.
"Sağlığımla ilgili ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Haberde adı geçen doktoru tanımıyorum. Bugüne kadar kalp ameliyatı dahi geçirmeyen birisi olarak, bu tip yalan haberleri gerçekmiş gibi kamuoyuna duyuranları şiddetle kınıyorum. Gazetecilik yapan arkadaşları basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın bu tip haberlere ve bu haberleri yapanlara itibar etmemeleri gerektiğini vurgularken, söz konusu haberlerle ilgili hukuki haklarımı saklı tuttuğumun da altını çizmek istiyorum."
NEVZAT AYDIN'DAN SERT TEPKİ
Bordo-mavili Kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, teknik direktör Ersun Yanal'ın sağlığının iyi olmadığına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yazık. Böyle bir konuda yalan söylemek. İnsanların sağlığı ile ilgili bile yalan haber yapabilen 'gazetecilerden' bahsediyoruz" dedi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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