 Potada büyük heyecan yarın – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Potada büyük heyecan yarın

    Potada büyük heyecan yarın
    Toto Basketbol Ligi takımı Medical Park, 16'ncı Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na katılacak. 21-24 Eylül'de Bursa Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada Trabzonspor MP'nin yanı sıra AEK, Banvit, İstanbul BB ve Muratbey Uşak mücadele edecek. Fırtına, ilk maçında yarın 16.30'da Muratbey ile oynayacak.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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