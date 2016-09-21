Potada büyük heyecan yarın
Spor Toto Basketbol Ligi takımı Trabzonspor Medical Park, 16'ncı Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na katılacak. 21-24 Eylül'de Bursa Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada Trabzonspor MP'nin yanı sıra AEK, Banvit, İstanbul BB ve Muratbey Uşak mücadele edecek. Fırtına, ilk maçında yarın 16.30'da Muratbey ile oynayacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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kartal ocakta beşiktaşta
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UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
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trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
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