 Onur: Daha fazla çalışmamız gerek – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Onur: Daha fazla çalışmamız gerek

    Onur: Daha fazla çalışmamız gerek
    Takım kaptanı Onur Kıvrak, ilk 4 haftada aldıklarını sonuçların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü söyledi. Antrenmanların çok verimli geçtiğini belirten milli eldiven, "Takımdaki hava mükemmel, her şey yolunda ama bu durumu gerçekten sahaya yansıtamıyoruz. Niye böyle anlayamıyoruz. Üzgünüz. En kısa sürede toparlanmamız gerektiğini de biliyoruz. Üzdüğümüz taraftarlarımızı mutlu etmek ve özlenen futbolu ortaya koymak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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