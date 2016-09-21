Kasa dolacak
QNB ve Turkcell ile anlaşarak büyük iş başaran Trabzonspor, Kartal’daki arazide otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapmak için de harekete geçti.
Trabzonspor, QNB Bank ve Turkcell ile yaptığı anlaşmaların ardından İstanbul Kartal'daki arazinin kulübe para kazandırması noktasında görüşmelerde sona yaklaşırken, Milli Emlak'tan 2023 yılına kadar kiralanan arazinin tapusunun alınması için resmi başvuru da yapıldı. Kartal'daki arazi içerisine otel, rezidans ve alışveriş merkezlerinin yer alacağı bir projeyi hayata geçirmeyi amaçlayan yönetim, 15 bin 500 metre karelik alanın tapusunun alınması için gereken parayı da şu an orada hizmet veren bir akaryakıt şirketiyle yapılacak anlaşmayla temin etmek istiyor. Genel Sekreter Gençağa Meriç, Kartal projesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
OLUMLU GEÇİYOR
Meriç, "Bu projeyi en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Şu an için yaptığımız görüşmelerin kulübümüz açısından oldukça verimli ve olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yoğun çalışıyoruz. Kulübümüzü düzlüğe çıkarmaya iyice yaklaştık" dedi. Trabzonspor, Kartal'daki arazi üzerindeki projesinin aynen hayata geçirilebilmesi durumunda buradan büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Yunus Emre SEL
OLUMLU GEÇİYOR
Meriç, "Bu projeyi en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Şu an için yaptığımız görüşmelerin kulübümüz açısından oldukça verimli ve olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yoğun çalışıyoruz. Kulübümüzü düzlüğe çıkarmaya iyice yaklaştık" dedi. Trabzonspor, Kartal'daki arazi üzerindeki projesinin aynen hayata geçirilebilmesi durumunda buradan büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Yunus Emre SEL
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
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