İskelet belli oluyor
Şu ana kadar 18 farklı oyuncuyu kullanarak sahaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, birçok farklı sisteme yönelmişti. Ancak Yanal'ın, daha fazla takım kurgusu ve ilk 11'de sık değişiklik yapmayacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın sistemini 4-5-1 üzerine yapacağı, Alanyaspor maçındaki gibi aynı taktik anlayışla yoluna devam edeceği bildirildi. Hafta sonu Konyaspor maçında sahaya çıkacak takımın artık iskelet kadro olması bekleniyor.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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