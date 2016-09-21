 İskelet belli oluyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    İskelet belli oluyor

    İskelet belli oluyor
    Şu ana kadar 18 farklı oyuncuyu kullanarak sahaya çıkan 'da teknik direktör Ersun Yanal, birçok farklı sisteme yönelmişti. Ancak Yanal'ın, daha fazla takım kurgusu ve ilk 11'de sık değişiklik yapmayacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın sistemini 4-5-1 üzerine yapacağı, maçındaki gibi aynı taktik anlayışla yoluna devam edeceği bildirildi. Hafta sonu Konyaspor maçında sahaya çıkacak takımın artık iskelet kadro olması bekleniyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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