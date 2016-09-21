 Fırtına moral peşinde – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Fırtına moral peşinde

    Fırtına moral peşinde

    , A ’un HD kalitesinde yayınlayacağı Kupası 2. ön eleme maçında Ardahan’ı ağırlıyor.

    Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp ilk 4 haftada sadece 3 puan toplayabilen , geçen sezonu 12. sırada tamamladığı için bu akşam Ziraat Kupası 2'nci eleme turu karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

    YEDEKLER SAHNE ALIYOR
    Geçtiğimiz sezonki maçından kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maçta teknik direktör Ersun Yanal'ın, takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 4 haftada hiç oynamayan Ramil Sheidaev'in yanı sıra Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Serge Akakpo ve Esteban'ın bugünkü maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    HEDEF 9. KEZ MUTLU SON
    Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bu akşam Serhat Ardahanspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon tarihindeki 9. kupayı almak için mücadele verecek. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenebahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililer, 7 sezon sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına, 14 kez final oynadı.

    EN SON FİNAL 2012-13'TE
    FIRTINA, Türkiye Kupası'nda en son 2012-2013'te final oynadı. Ankara'daki maçta F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, sahadan üzülerek ayrılan taraf olmuştu. İlk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009-10'da F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazanmıştı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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