Yedek isimler sahne alacak
Esteban, Ramil, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Akakpo gibi oyuncuların yarın forma giymeleri bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Serhat Ardahanspor ile 2'nci eleme turu maçında karşılaşacak olan Trabzonspor'da gençler sahneye çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Bölgesel Amatör Lig ekibi karşısında özellikle kadroda fazla şans bulamayan futbolcuları değerlendireceği, bu anlamda genç oyuncuların da bu maçta görev alabileceği belirtildi. Bugüne kadar forma şansı bulamayan Ramil, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Akakpo ve Esteban'ın bu maça 11'de başlaması bekleniyor. Bu futbolcular böylece siftah yapmış olacaklar.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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