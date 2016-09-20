 Yedek isimler sahne alacak – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Yedek isimler sahne alacak

    Yedek isimler sahne alacak

    Esteban, Ramil, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Akakpo gibi oyuncuların yarın forma giymeleri bekleniyor.

    Ziraat Kupası'nda yarın Serhat Ardahanspor ile 2'nci eleme turu maçında karşılaşacak olan Trabzonspor'da gençler sahneye çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Bölgesel Amatör Lig ekibi karşısında özellikle kadroda fazla şans bulamayan futbolcuları değerlendireceği, bu anlamda genç oyuncuların da bu maçta görev alabileceği belirtildi. Bugüne kadar forma şansı bulamayan Ramil, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Akakpo ve Esteban'ın bu maça 11'de başlaması bekleniyor. Bu futbolcular böylece siftah yapmış olacaklar.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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