'Uçan kombine' dönemi
Trabzonspor Kulübü, Akyazı’ya yönelik ‘uçan kombine’ döneminin yarın başlayacağını duyurdu
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonsporumuzun yeni stadyumu Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken daha önce duyurusunu yaptığımız Uçan Kombine'yi de yarın hayata geçiriyoruz" denildi. Uçan kombine için Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus olmak üzere 3 ayrı şirketten 3'er ayrı paket tarifesi sunulurken, 3'lü, 6'lı ve 9'lu paket olarak gruplara ayrılan kombinelerde en ucuz fiyat 850, en yüksek fiyat ise 2565 lira olarak belirlendi.
KOMBİNE ALANLAR İÇİN GEÇERLİ
Açıklamada, uçak paketlerinin sadece kombine alanlar için geçerli olduğu belirtilirken, uçuşların İstanbul ve Ankara'dan olacağı ifade edildi. Başkalarına devredilemeyen ve sadece maçların olduğu haftalarda kullanılabilecek uçak paketleri için tüm seyahat planlarının 15 gün önceden Bordo Mavi Tur üzerinden yapılacağı kaydedildi.
KOMBİNE ALANLAR İÇİN GEÇERLİ
Açıklamada, uçak paketlerinin sadece kombine alanlar için geçerli olduğu belirtilirken, uçuşların İstanbul ve Ankara'dan olacağı ifade edildi. Başkalarına devredilemeyen ve sadece maçların olduğu haftalarda kullanılabilecek uçak paketleri için tüm seyahat planlarının 15 gün önceden Bordo Mavi Tur üzerinden yapılacağı kaydedildi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Portekiz’de Benfica zirvede
Toplam 6
Yorum
hattrick Fener as başkanı Sayın Mahmut Uslu Zoria takımı için Ukrayna liginin üçüncü sırasında bulunan taş gibi bir takım tarifi yapmış ! Fener gibi bir takıma Zoria taş gibi bir takım olabilir tabi , birde sizi her sene Belçika liginde şampiyonluğa oynayan kasaba takımı dediğiniz Klup Brugge karşısında görmek nasip olur umarım .
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 34
Yorum
KARA KARTAL. BEŞİKTAŞ'IN zayıf dediğin defansını BENFİCA deplasmanında gördük ve ileri hücum hattınıda bu maçta sadece Ava giderken avlanan Aslan olacaksınız.
- Sorumlu benim
Toplam 5
Yorum
rmzn kesinlikle katılıyorum
'Uçan kombine' dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.