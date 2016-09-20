'Uçan kombine' dönemi

Trabzonspor Kulübü, Akyazı’ya yönelik ‘uçan kombine’ döneminin yarın başlayacağını duyurdu

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonsporumuzun yeni stadyumu Akyazı'ya yönelik kombine satışlarımız devam ederken daha önce duyurusunu yaptığımız Uçan Kombine'yi de yarın hayata geçiriyoruz" denildi. Uçan kombine için Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus olmak üzere 3 ayrı şirketten 3'er ayrı paket tarifesi sunulurken, 3'lü, 6'lı ve 9'lu paket olarak gruplara ayrılan kombinelerde en ucuz fiyat 850, en yüksek fiyat ise 2565 lira olarak belirlendi.



KOMBİNE ALANLAR İÇİN GEÇERLİ

Açıklamada, uçak paketlerinin sadece kombine alanlar için geçerli olduğu belirtilirken, uçuşların İstanbul ve Ankara'dan olacağı ifade edildi. Başkalarına devredilemeyen ve sadece maçların olduğu haftalarda kullanılabilecek uçak paketleri için tüm seyahat planlarının 15 gün önceden Bordo Mavi Tur üzerinden yapılacağı kaydedildi.