 Türkalp yönetecek – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Türkalp yönetecek

    Türkalp yönetecek
    Ziraat Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor'un yarın Avni Aker Stadı'nda oynayacağı Ardahanspor maçını Özgüç Türkalp yönetecek. Türkalp'in yardımcılıklarını Osman Karakaş ve Soner Maraş yapacak.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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