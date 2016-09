Sorumlu benim

“Eğer bu kulübü ayağa kaldıracağıma inanmasam burada olmazdım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Geçiş dönemindeyiz”

Bordo-mavili takımda üst üste alınan şok mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Ersun Yanal, sorumluluğu üzerine aldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Yanal'ın, "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumu bilerek geldim. Eğer bu kulübü ayağa kaldıracağıma inanmasam burada olmazdım. Şu an içinde bulunduğumuz durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hepsi bu" dediği dile getirildi.



SIRA ARTIK BİZE GELDİ

Takımın durumuyla ilgili olarak yönetim kuruluna bilgiler de veren Yanal'ın bir geçiş dönemi yaşadıklarını vurguladığı ve içinde bulundukları sıkıntılı dönemi birkaç maçlık galibiyet serisi ile atlatabileceklerini belirttiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitireceklerine inandığını vurguladığı görüşmede, bazı oyuncuların performansının her geçen hafta daha da artacağını da belirttiği ve "Siz takımı kurdunuz, sıra artık bizde. Gerekeni yapacağız" sözünü verdiği belirtildi.



KRİZİ ATLATMA PLANI HAZIR

Yönetim ile görüşen Ersun Yanal, krizin teğet geçmesi için üç aşamalı bir planı devreye soktu. Hiçbir şekilde pes etmeye niyeti olmayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının morallerini yüksek tutmak için kolları sıvadı. İşte Yanal'ın üç aşamalı krizden çıkma yöntemi:



Birinci aşama: Futbolcularla daha çok birlikte olunacak. Her ortamda, her fırsatta, idman sonrası dinlenme anlarında da Yanal, futbolcular ile beraber olmaya özen gösterecek.



İkinci aşama: Medyada bire bir futbolcular üzerine yoğunlaşan eleştirilerden futbolcuların etkilenmemesi için gerekli moral motivasyon sağlanacak. Bunun için her futbolcuya öz güven aşılanacak.



Üçüncü aşama: Form düşüklüğü olan, sorumluluktan kaçan takıma ve oyuna kendini vermeyen profesyonel davranmayan futbolculara karşı sert önlemler alınacak.







Yunus Emre SEL