Sorumlu benim
“Eğer bu kulübü ayağa kaldıracağıma inanmasam burada olmazdım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Geçiş dönemindeyiz”
Bordo-mavili takımda üst üste alınan şok mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Ersun Yanal, sorumluluğu üzerine aldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Yanal'ın, "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumu bilerek geldim. Eğer bu kulübü ayağa kaldıracağıma inanmasam burada olmazdım. Şu an içinde bulunduğumuz durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hepsi bu" dediği dile getirildi.
SIRA ARTIK BİZE GELDİ
Takımın durumuyla ilgili olarak yönetim kuruluna bilgiler de veren Yanal'ın bir geçiş dönemi yaşadıklarını vurguladığı ve içinde bulundukları sıkıntılı dönemi birkaç maçlık galibiyet serisi ile atlatabileceklerini belirttiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitireceklerine inandığını vurguladığı görüşmede, bazı oyuncuların performansının her geçen hafta daha da artacağını da belirttiği ve "Siz takımı kurdunuz, sıra artık bizde. Gerekeni yapacağız" sözünü verdiği belirtildi.
KRİZİ ATLATMA PLANI HAZIR
Yönetim ile görüşen Ersun Yanal, krizin teğet geçmesi için üç aşamalı bir planı devreye soktu. Hiçbir şekilde pes etmeye niyeti olmayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının morallerini yüksek tutmak için kolları sıvadı. İşte Yanal'ın üç aşamalı krizden çıkma yöntemi:
Birinci aşama: Futbolcularla daha çok birlikte olunacak. Her ortamda, her fırsatta, idman sonrası dinlenme anlarında da Yanal, futbolcular ile beraber olmaya özen gösterecek.
İkinci aşama: Medyada bire bir futbolcular üzerine yoğunlaşan eleştirilerden futbolcuların etkilenmemesi için gerekli moral motivasyon sağlanacak. Bunun için her futbolcuya öz güven aşılanacak.
Üçüncü aşama: Form düşüklüğü olan, sorumluluktan kaçan takıma ve oyuna kendini vermeyen profesyonel davranmayan futbolculara karşı sert önlemler alınacak.
Yunus Emre SEL
SIRA ARTIK BİZE GELDİ
Takımın durumuyla ilgili olarak yönetim kuruluna bilgiler de veren Yanal'ın bir geçiş dönemi yaşadıklarını vurguladığı ve içinde bulundukları sıkıntılı dönemi birkaç maçlık galibiyet serisi ile atlatabileceklerini belirttiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitireceklerine inandığını vurguladığı görüşmede, bazı oyuncuların performansının her geçen hafta daha da artacağını da belirttiği ve "Siz takımı kurdunuz, sıra artık bizde. Gerekeni yapacağız" sözünü verdiği belirtildi.
KRİZİ ATLATMA PLANI HAZIR
Yönetim ile görüşen Ersun Yanal, krizin teğet geçmesi için üç aşamalı bir planı devreye soktu. Hiçbir şekilde pes etmeye niyeti olmayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularının morallerini yüksek tutmak için kolları sıvadı. İşte Yanal'ın üç aşamalı krizden çıkma yöntemi:
Birinci aşama: Futbolcularla daha çok birlikte olunacak. Her ortamda, her fırsatta, idman sonrası dinlenme anlarında da Yanal, futbolcular ile beraber olmaya özen gösterecek.
İkinci aşama: Medyada bire bir futbolcular üzerine yoğunlaşan eleştirilerden futbolcuların etkilenmemesi için gerekli moral motivasyon sağlanacak. Bunun için her futbolcuya öz güven aşılanacak.
Üçüncü aşama: Form düşüklüğü olan, sorumluluktan kaçan takıma ve oyuna kendini vermeyen profesyonel davranmayan futbolculara karşı sert önlemler alınacak.
Yunus Emre SEL
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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