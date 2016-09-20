Muhteşem 3’lü
Onur, Durica ve Uğur, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftada tüm maçlarda 90’ar dakika görev yaptı. 335 dakika ile Ekici, 333 dakika ile Castillo onları takip etti.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan dört haftada tüm maçlarda 90'ar dakika görev verdiği Onur, Durica ve Uğur, en çok süre alan isimler oldu. Yanal, geride kalan 4 maçta toplam 18 futbolcuya forma şansı tanıdı. Bu isimler arasında en çok süre alan 360 dakika ile Onur, Durica ve Uğur oldu. Yanal bu 3 oyuncuyu 4 maçın tamamında sahada tutarken, 335 dakika ile Mehmet Ekici, 333 dakika ile Castillo ve 324 dakika ile Onazi onları takip etti.
N'DOYE 24 DAKİKA
Okay 252, Güray 243, Suk 230, Yusuf Erdoğan 206, Muhammet Demir 197, Zeki 180, M. Yumlu 157, Bero 136, Aytaç 135, İbanez 111, M. Akbaş 28 ve N'doye 24 dakika süre aldı.
HEMEN TOPARLANMALIYIZ
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, kısa zamanda toparlanmaları gerektiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu forma herkese nasip olmaz. Bunun kıymetini hepimiz bilip ona göre davranmalıyız. Kötü gidişatı tersine çevirecek olan da biziz" dedi
7 OYUNCU FORMA GİYEMEDİ
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferlerden sadece forvet oyuncusu Sheidaev'e Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma vermedi. Esteban, Furkan, Uğurcan, Akakpo, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev ilk 4 maçta forma şansı bulamayan futbolcular oldu. Artık bu oyuncular da şans bekliyor.
N'DOYE 24 DAKİKA
Okay 252, Güray 243, Suk 230, Yusuf Erdoğan 206, Muhammet Demir 197, Zeki 180, M. Yumlu 157, Bero 136, Aytaç 135, İbanez 111, M. Akbaş 28 ve N'doye 24 dakika süre aldı.
HEMEN TOPARLANMALIYIZ
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, kısa zamanda toparlanmaları gerektiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu forma herkese nasip olmaz. Bunun kıymetini hepimiz bilip ona göre davranmalıyız. Kötü gidişatı tersine çevirecek olan da biziz" dedi
7 OYUNCU FORMA GİYEMEDİ
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferlerden sadece forvet oyuncusu Sheidaev'e Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma vermedi. Esteban, Furkan, Uğurcan, Akakpo, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev ilk 4 maçta forma şansı bulamayan futbolcular oldu. Artık bu oyuncular da şans bekliyor.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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