 Kimsenin yeri garanti değil – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Kimsenin yeri garanti değil

    Kimsenin yeri garanti değil
    maçının ardından ara vermeden Serhat Ardahanspor ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını sert şekilde uyardı. Kimsenin formasının garanti olmadığını oyuncularına bir kez daha hatırlatan Yanal, "Kötü olan, isteksiz gözüken oynamayacak" diyerek tepkisini dile getirdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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