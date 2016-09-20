Gözler N’Doye’de

Yıllık ücretinde büyük bir fedakarlık yapan 31 yaşındaki Senegalli forvet, Ersun Yanal’dan görev bekliyor.

Karadeniz ekibinde forvet hattında yer alan Muhammet Demir ve Hyun- Jun Suk'un şu ana kadar oynanan 4 lig maçında da fileleri havalandıramaması camiayı üzdü. Özellikle Porto'dan kiralanan Güney Koreli Suk'un performansı şaşkınlık yaratırken, oyuncunun da moralinin hayli bozuk olduğu öğrenildi. Hem Muhammet Demir hem de Suk'un performansları sonrası bordo-mavili takımda yedek forvetler N'Doye ve Sheidaev formaya bir adım daha yaklaştı. Yanal, forvette rotasyona gidebilir.