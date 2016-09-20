Gözler N’Doye’de
Yıllık ücretinde büyük bir fedakarlık yapan 31 yaşındaki Senegalli forvet, Ersun Yanal’dan görev bekliyor.
Karadeniz ekibinde forvet hattında yer alan Muhammet Demir ve Hyun- Jun Suk'un şu ana kadar oynanan 4 lig maçında da fileleri havalandıramaması camiayı üzdü. Özellikle Porto'dan kiralanan Güney Koreli Suk'un performansı şaşkınlık yaratırken, oyuncunun da moralinin hayli bozuk olduğu öğrenildi. Hem Muhammet Demir hem de Suk'un performansları sonrası bordo-mavili takımda yedek forvetler N'Doye ve Sheidaev formaya bir adım daha yaklaştı. Yanal, forvette rotasyona gidebilir.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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