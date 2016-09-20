Fırtına yine seyircisiz
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında yarın Avni Aker'de Serhat Ardahanspor'u konuk edecek.
Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Fırtına, lig maçlarında henüz seyirci avantajını kullanamadı. Bordo-mavili ekip, kupadaki Ardahanspor maçını da seyircisiz oynayacak. Geçen sezon oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 yenilerek elendiği Akhisar Bld karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Karadeniz ekibi, cezasını Serhat Ardahanspor karşısında çekecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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