 Fırtına yine seyircisiz – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Fırtına yine seyircisiz

    Fırtına yine seyircisiz

    , Ziraat Kupası 2. tur maçında yarın Avni Aker'de Serhat Ardahanspor'u konuk edecek.

    Geçen sezon derbisinde çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Fırtına, lig maçlarında henüz seyirci avantajını kullanamadı. Bordo-mavili ekip, kupadaki Ardahanspor maçını da seyircisiz oynayacak. Geçen sezon oynanan ve 'un 1-0 yenilerek elendiği Akhisar Bld karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Karadeniz ekibi, cezasını Serhat Ardahanspor karşısında çekecek.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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