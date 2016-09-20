 Etkili paslaşmalıyız – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Etkili paslaşmalıyız

    Etkili paslaşmalıyız
    maçında toplamda 13 kez ikili mücadeleden top kaybı yapan Castillo, takım arkadaşlarından özür diledi. Kolombiyalı sol açığın, "Çok top kaybettik. Bunda benim payım büyük. Daha çok çalışıp daha etkili paslaşmamız gerekiyor" dediği belirtildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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