Bir kıvılcım yetecek

Yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kadar herkes bir galibiyetle yükselişin başlayacağına inanıyor.

Bordo-mavili takımda yeniden yapılanmanın sıkıntısı yaşanıyor ama gerçek Trabzonspor bu değil... Bunun da herkes farkında... Takım bütünlüğü bakımından her şey çok güzel olsa da sahada alınan kötü sonuçlar ayağa kalkmaya engel oluyor. Yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kadar herkes alınacak bir galibiyetin kıvılcımı çakacağına ve artık yükselişin başlayacağına inanıyor.



Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen; Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında alınan mağlubiyetler teknik heyet ve oyuncuların moralini bozsa da bu takımın ayağa kalkacağına inanılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da bir galibiyetin takıma moral vereceğini ve oyuncularını ayağa kaldıracağını düşündüğünü söyleyerek, "Oyuncularıma da bu konuda inanıyorum" diye konuştu.



ENGELLERİ AŞACAĞIZ

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, tüm zorluklara rağmen engelleri aşacaklarını söyledi. Egemen, Twitter'dan, "Sevgili Trabzonsporlular, çok kararlıyız. Tüm zorluklara rağmen engelleri aşıp hedefe varacağız. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" açıklamasını yaptı.