Bir kıvılcım yetecek
Yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kadar herkes bir galibiyetle yükselişin başlayacağına inanıyor.
Bordo-mavili takımda yeniden yapılanmanın sıkıntısı yaşanıyor ama gerçek Trabzonspor bu değil... Bunun da herkes farkında... Takım bütünlüğü bakımından her şey çok güzel olsa da sahada alınan kötü sonuçlar ayağa kalkmaya engel oluyor. Yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kadar herkes alınacak bir galibiyetin kıvılcımı çakacağına ve artık yükselişin başlayacağına inanıyor.
Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen; Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında alınan mağlubiyetler teknik heyet ve oyuncuların moralini bozsa da bu takımın ayağa kalkacağına inanılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da bir galibiyetin takıma moral vereceğini ve oyuncularını ayağa kaldıracağını düşündüğünü söyleyerek, "Oyuncularıma da bu konuda inanıyorum" diye konuştu.
ENGELLERİ AŞACAĞIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, tüm zorluklara rağmen engelleri aşacaklarını söyledi. Egemen, Twitter'dan, "Sevgili Trabzonsporlular, çok kararlıyız. Tüm zorluklara rağmen engelleri aşıp hedefe varacağız. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" açıklamasını yaptı.
Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen; Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında alınan mağlubiyetler teknik heyet ve oyuncuların moralini bozsa da bu takımın ayağa kalkacağına inanılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da bir galibiyetin takıma moral vereceğini ve oyuncularını ayağa kaldıracağını düşündüğünü söyleyerek, "Oyuncularıma da bu konuda inanıyorum" diye konuştu.
ENGELLERİ AŞACAĞIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, tüm zorluklara rağmen engelleri aşacaklarını söyledi. Egemen, Twitter'dan, "Sevgili Trabzonsporlular, çok kararlıyız. Tüm zorluklara rağmen engelleri aşıp hedefe varacağız. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" açıklamasını yaptı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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