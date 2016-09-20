2+1 senelik imza atacak
2017 Haziran'da mukavelesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği 26 yaşındaki orta sahaya seneliği 1.6 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni bir mukavele önerildiği gelen haberler arasında. Trabzonspor'da kalmaya sıcak bakan Mehmet Ekici ile kısa zaman sonra bir kez daha görüşüleceği ve nihai kararın verileceği dile getiriliyor. 3 sezondur bordo-mavili formayı giyen Ekici, şu ana kadar 51 maça çıktı ve toplam 13 gol kaydetti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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