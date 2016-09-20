 2+1 senelik imza atacak – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    2+1 senelik imza atacak

    2+1 senelik imza atacak

    2017 Haziran'da mukavelesi sona erecek olan Mehmet Ekici ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği 26 yaşındaki orta sahaya seneliği 1.6 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni bir mukavele önerildiği gelen haberler arasında. 'da kalmaya sıcak bakan Mehmet Ekici ile kısa zaman sonra bir kez daha görüşüleceği ve nihai kararın verileceği dile getiriliyor. 3 sezondur bordo-mavili formayı giyen Ekici, şu ana kadar 51 maça çıktı ve toplam 13 gol kaydetti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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