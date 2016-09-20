 19 maçın 14’ünü kaybetti – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    19 maçın 14’ünü kaybetti

    19 maçın 14’ünü kaybetti
    Fırtına, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda 17 maçın 12'sini kaybetmişti. Bordo-mavili takım böylece lig tarihinde ilk kez bir sezonda 12 kez deplasman mağlubiyeti almıştı. Trabzon bu sezon deplasmanda oynadığı ilk iki lig maçı olan (0-1) ve (0-3) mücadelelerini de katarsak deplasmanda son 19 mücadelede 14 kez (% 74) kaybetti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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