 Yüzü gülmedi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Yüzü gülmedi

    Yüzü gülmedi
    Ekonomik olarak önemli atılımlar yapan başkan Muharrem Usta'nın sahada yüzü gülmedi. 286 günlük başkanlığında 3 teknik adam ve 1 teknik sorumlu (Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Taner Yıldız ve Ersun Yanal) ile çalışan Usta, çıktığı maçında sadece 8 galibiyet görebildi. 15 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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