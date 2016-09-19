Yüzü gülmedi
Ekonomik olarak önemli atılımlar yapan başkan Muharrem Usta'nın sahada yüzü gülmedi. 286 günlük başkanlığında 3 teknik adam ve 1 teknik sorumlu (Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Taner Yıldız ve Ersun Yanal) ile çalışan Usta, çıktığı 25 lig maçında sadece 8 galibiyet görebildi. 15 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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