Trabzon'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Uğur Demirok ile ilgili açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçında sol ayak bileği burkulan oyuncumuz Uğur Demirok'un çekilen MR sonucunda sol ayak dış yan bağında zedelenme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
Toplam 4
Yorum
adalet savaşcısı Fikstürü hazırlayan koca kafalıların maaşı ne kadar ,kasıtmı var akıl yosunlarımı bu işi yapıyor.
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
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Black and White Bu kararı alanlar ; Hepiniz Beşiktaş düşmanısınız!!
- Dursun Özbek'e derbi mesajı
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Furkan Aslan Galatasarayın ölüsü Bjk ye yeter bunu süper kupa maçında gördük.Bence bu maçı Gs alır çünkü O süper kupa maçında ki durum dan daha iyi durumda ..
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