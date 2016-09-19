 Trabzon'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Trabzon'dan sakatlık açıklaması

    Trabzon'dan sakatlık açıklaması

    Kulübü, Aytemiz maçında sakatlanan Uğur Demirok ile ilgili açıklama yaptı.

    Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Aytemiz maçında sol ayak bileği burkulan oyuncumuz Uğur Demirok'un çekilen MR sonucunda sol ayak dış yan bağında zedelenme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:26
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