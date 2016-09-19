Şok! Uğur sakatlandı
Trabzonspor, Alanya'da mağlubiyetin yanı sıra bir de fire verdi. Karşılaşmada sol ayak bileğine darbe alan Uğur Demirok'un sakatlandığı anlaşıldı. Tecrübeli savunmacının maçın ardından yapılan ilk tetkiklerinde bir hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklandı. Kesin durum çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Uğur'un sakatlığı ciddi çıkarsa savunmada yine revizyon yapılacak. İlk ihtimal bu hafta sağ bekte oynatılan Mustafa Yumlu'nun stopere dönmesi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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