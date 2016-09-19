 Şok! Uğur sakatlandı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Şok! Uğur sakatlandı

    Şok! Uğur sakatlandı
    , Alanya'da mağlubiyetin yanı sıra bir de fire verdi. Karşılaşmada sol ayak bileğine darbe alan Uğur Demirok'un sakatlandığı anlaşıldı. Tecrübeli savunmacının maçın ardından yapılan ilk tetkiklerinde bir hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklandı. Kesin durum çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Uğur'un sakatlığı ciddi çıkarsa savunmada yine revizyon yapılacak. İlk ihtimal bu hafta sağ bekte oynatılan Mustafa Yumlu'nun stopere dönmesi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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