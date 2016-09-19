 Şanssızlığı kıracağım – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Şanssızlığı kıracağım

    Şanssızlığı kıracağım
    'dan büyük ümitlerle kiralanan Jun Suk, gol atamamasına kendisinin de üzüldüğünü söyledi. Koreli futbolcu, takım olarak istedikleri çizgiye gelemediklerini vurgularken, çalışmaya devam edeceğini ve şanssızlığı en kısa sürede kıracağını söyledi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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