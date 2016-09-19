 Kupa için start verildi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kupa için start verildi

    Kupa için start verildi
    Alanya'dan gece geç saatlerde Trabzon'a gelen bordo-mavililer, Serhat Ardahanspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Tesisleri'nde dün sabah basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi. Fırtına, Ziraat Kupası 2'inci eleme turunda çarşamba günü saat 19.00'da Avni Aker'de Serhat Ardahanspor'u konuk edecek.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa için start verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.