Kupa için start verildi
Alanya'dan gece geç saatlerde Trabzon'a gelen bordo-mavililer, Serhat Ardahanspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turunda çarşamba günü saat 19.00'da Avni Aker'de Serhat Ardahanspor'u konuk edecek.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Kupa için start verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.