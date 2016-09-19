 Güzel olacak – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Güzel olacak

    Güzel olacak
    Gökdeniz Karadeniz, yenilgisi sonrası paylaştığı mesajla taraftarlara 'sabırlı olun' çağrısı yaptı. Eski bordo-mavili yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Evet 3-0 yenildik. Ama her zaman bize her yer . Gerisi mi? Boş ver gitsin. Güzel günler gelecek. Biraz sabır." ifadelerini kullandı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güzel olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.