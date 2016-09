Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor 'da kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu olarak teknik direktör Ersun Yanal ile bordo-mavili takıma güvenlerinin tam olduğunu bildirdi. Usta, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, UEFA Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında sezon başında bütçeyi 50 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya çektiklerini kaydetti. Hem ekonomik hem de sportif anlamda yeniden yapılandıklarını aktaran bordo-mavili kulübün başkanı, yeni bir takımla sezona başladıklarını vurguladı.Muharrem Usta, genç oyunculardan kurulu, yeni bir takım olduklarına dikkati çekerek, "Yeni sezonun başlamasıyla geçen yıl yaşanılan fırtınalara bir daha dönmemeyi umarken, ne yazık ki saha sonuçları itibarıyla yine sıkıntılı günler yaşamaya başladık. Gönül isterki hemen her şey yoluna girsin ama bazen olamayabiliyor. İlk haftaları, başka yeni kurulmuş takımlar gibi az hasarla atlatabilmeyi ümit ediyorduk, lakin olmadı. Yönetim olarak hocamıza ve takımımıza güvenimiz tamdır. Onlar bu işin altından hepimizin desteğiyle kalkacaklardır" ifadelerini kullandı.Başarıya ulaşmak için uzun yollarının olduğunu belirten Başkan Usta, açıklamasına şöyle devam etti:"Saha sonuçları elbette hep böyle gitmeyecek. Düzelecek, eksikler görülecek ve en iyilerle tamamlanarak hedefe varılacaktır. Hatırlamamızda fayda var; Burak, Selçuk, Fatih, Gökdeniz, Onur, Yattara gibiler bir anda yıldız olmadı. Görüldüğü gibi daha uzun yolumuz var. Sonuç itibarıyla bu bir süreç ve bu süreç öyle kolay atlatılacağa da benzemiyor. Bu yolda daha çok engeller mevcut ve kulübümüzün bu durumlara gelmesinin faturası daha da ödeneceğe benziyor. Tarih, bu kulübü bu hale düşürenleri ve halen manipülasyon peşinde koşup 'benim değilse kara toprağın olsun' diye boy gösterenleri asla affetmeyecektir. Siz rahat olun sevgili Trabzonsporlular. Moral ve motivasyonu, başarma azmi ve kararlılığı sınır tanımaz bir yönetim var iş başında."Trabzonspor Başkanı Usta, içinde bulundukları kötü günlerin geride kalacağına inandığının altını çizdiği açıklamasında, şöyle dedi: "Belki çok moralsiziz ama buralardan işleri çevirip yoluna koymaya çalışanlar ve onlara sahip çıkan Trabzonsporlular, bu kulübü ayağa kaldıracaklardır. Her şeye ve her güçlüğe rağmen dimdik ayakta durmak ve başarmak ekip olmanın göstergesidir. İyi zamanlarda etrafta binler, on binler varken; kötü zamanlarda ortada sadece kararlı yönetimler ve onlara sahip çıkan hesabı 'yalnız ve yalnızca' Trabzonspor olan vefakarlar kalır. Birbirine kenetlenmiş, birbirine güvenerek bağlanmış bir camianın hiçbir başarısızlığı kabullenmesi mümkün değildir. Geçecek; bu günler de geçecek değerli yol arkadaşlarımız... Elini açıp ovuşturanlara inat, milyonların bizlerden beklentisi aşkına geçecek bu günler.""Tarih zor günlerde kulübüne sahip çıkanları yazacaktır. Gün, bir ve beraber olma günüdür." görüşlerini paylaşan Usta, şunları kaydetti: "Şimdi birbirimize daha sıkı sarılmanın zamanı. Şimdi birbirimizi daha da iyi anlamanın, birbirimize daha fazla anlayışlı olmanın ve eksiklerimizi tamamlamanın zamanı. Zor günler, bazıları için çil yavrusu gibi dağılma, bazıları için ise ekip ruhunun zirve yapmasına sebep olan zamanlardır. Camiamızın bir daha bu günleri görmemesinin anahtarı sizin, bizim, hepimizin avuçlarının içindedir. Önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın, beraberce aşacağız ve şanlı tarihimize yeni sayfaları beraberce yazacağız."Karamsarlığa kapılmadan, motivasyonlarını ve enerjilerini kaybetmeden yola devam edeceklerini belirten Başkan Usta, "Değerli yol arkadaşlarımız, sevgili Trabzonsporlular; karamsarlık yok, motivasyon ve enerji kaybı yok. Biz sizlerle her zorluğu aşarız. Saf ve temiz Trabzonsporlu çocuklarımızın ve milyonların hatrına bu işe sevdalıyız. Hesapsızca sadece 'Trabzonspor' diyebilenlerin pırıltıları bizlere yeter" ifadelerini kullandı.