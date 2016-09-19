Golcüler sus pus
Fırtına’nın forvetleri Jun Suk, Muhammet Demir ve N’Doye ligde 4 hafta geçmesine rağmen gol atamadı. Sheydaev ise forma giymedi.
SÜPER Lig'de üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Trabzonspor'da gol sıkıntısı dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım geride kalan 4 haftada sadece 2 gol atarken, bu goller Kasımpaşaspor maçında Onazi'den geldi. Daha sonra sırasıyla Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlı- spor'a 2-0 ve son olarak da Alanyaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğen Fırtına, 3 haftadır fileleri havalandıramıyor.
TEKNİK HEYET ÇÖZÜM ARIYOR
Gol yollarında etkisiz kaldığı gözlenen bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Jun Suk (4 maç/230 dakika), Muhammet Demir (3 maç/197 dakika) ve N'Doye (1 maç/24 dakika) henüz golle buluşamadı. Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheydaev ise forma şansı bulamadı. Teknik direktör Yanal'ın forvetteki sıkıntıyı nasıl aşacağı merak konusu
TEKNİK HEYET ÇÖZÜM ARIYOR
Gol yollarında etkisiz kaldığı gözlenen bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Jun Suk (4 maç/230 dakika), Muhammet Demir (3 maç/197 dakika) ve N'Doye (1 maç/24 dakika) henüz golle buluşamadı. Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheydaev ise forma şansı bulamadı. Teknik direktör Yanal'ın forvetteki sıkıntıyı nasıl aşacağı merak konusu
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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