 Golcüler sus pus – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Golcüler sus pus

    Golcüler sus pus

    Fırtına’nın forvetleri Jun Suk, Muhammet Demir ve N’Doye ligde 4 hafta geçmesine rağmen gol atamadı. Sheydaev ise forma giymedi.

    SÜPER Lig'de üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Trabzonspor'da gol sıkıntısı dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım geride kalan 4 haftada sadece 2 gol atarken, bu goller maçında Onazi'den geldi. Daha sonra sırasıyla 'a 1-0, Osmanlı- 'a 2-0 ve son olarak da 'a 3-0'lık skorla boyun eğen Fırtına, 3 haftadır fileleri havalandıramıyor.

    TEKNİK HEYET ÇÖZÜM ARIYOR
    Gol yollarında etkisiz kaldığı gözlenen bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Jun Suk (4 maç/230 dakika), Muhammet Demir (3 maç/197 dakika) ve N'Doye (1 maç/24 dakika) henüz golle buluşamadı. Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheydaev ise forma şansı bulamadı. Teknik direktör Yanal'ın forvetteki sıkıntıyı nasıl aşacağı merak konusu
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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