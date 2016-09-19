 Gidenler gürlüyor – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gidenler gürlüyor

    Gidenler gürlüyor
    Fırtına ilk 4 haftada 2 gol atarken, bordomavili takımdan ayrılan oyuncular şahlandı. Sefa Yılmaz, Onur'u avlamıştı. G.Birliği'ne giden Serdar Gürler de Konya'ya ligdeki ikinci golünü attı. Taraftar, "Trabzon'un 4 haftada attığı gol sayısına ulaştı" mesajını paylaştı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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