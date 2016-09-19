Gidenler gürlüyor
Fırtına ilk 4 haftada 2 gol atarken, bordomavili takımdan ayrılan oyuncular şahlandı. Sefa Yılmaz, Onur'u avlamıştı. G.Birliği'ne giden Serdar Gürler de Konya'ya ligdeki ikinci golünü attı. Taraftar, "Trabzon'un 4 haftada attığı gol sayısına ulaştı" mesajını paylaştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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