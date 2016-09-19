Gençlere forma şansı

Ersun Yanal, kupada Serhat Ardahanspor ile oynanacak maç için yedeklere 'hazır olun' emri verdi. Tecrübeli hocanın, çarşamba günü Abdülkadir, Furkan, Yusuf Yazıcı, Sheidaev ve Akakpo gibi ligde şans bulamayan isimlere de görev vermesi bekleniyor.