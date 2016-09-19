61Cell krizi çözümlendi
Trabzonspor ile Turkcell arasında varılan anlaşma neticesinde hayata geçirilen 61Cell projesinde yaşanan kriz aşıldı. Turkcell, 61Cell kullanıcılarına gönderdiği mesajla, 0561 ile başlayan 61Cell hatlarına yapılan aramalarda yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu. Türk Telekom'un 0561'li hatlara erişimi engellemesi Trabzonspor taraftarlarını mağdur etmiş ve büyük tepki toplamıştı. Başkan Muharrem Usta da, "Durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor" demişti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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