 61Cell krizi çözümlendi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    61Cell krizi çözümlendi

    61Cell krizi çözümlendi
    ile Turkcell arasında varılan anlaşma neticesinde hayata geçirilen 61Cell projesinde yaşanan kriz aşıldı. Turkcell, 61Cell kullanıcılarına gönderdiği mesajla, 0561 ile başlayan 61Cell hatlarına yapılan aramalarda yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu. Türk Telekom'un 0561'li hatlara erişimi engellemesi Trabzonspor taraftarlarını mağdur etmiş ve büyük tepki toplamıştı. Başkan Muharrem Usta da, "Durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor" demişti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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