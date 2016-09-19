 1 kişi karşıladı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    1 kişi karşıladı

    1 kişi karşıladı
    kafilesi, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından adeta çöktü. Gece saat 00.10 sıralarında Trabzon'a inen kafileyi ise havalimanında kimse karşılamadı. Sadece bir taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti alkışlayarak protesto etti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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