1 kişi karşıladı
Trabzonspor kafilesi, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından adeta çöktü. Gece saat 00.10 sıralarında Trabzon'a inen kafileyi ise havalimanında kimse karşılamadı. Sadece bir taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti alkışlayarak protesto etti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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