 Yusuf Erdoğan kadro dışı kaldı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yusuf Erdoğan kadro dışı kaldı

    Yusuf Erdoğan kadro dışı kaldı
    'da son haftalardaki performansı tartışılan isimlerden olan Yusuf Erdoğan, ilk 3 haftadaki maçlara 18'de başlamasına rağmen Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna giremedi. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, bu futbolcunun yerine Dame N'Doye'yi ilk kez kadroya dahil etti. Bu arada dün 67. dakikada Mustafa Yumlu'nun yerine oyuna giren N'doye pek bir varlık gösteremedi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf Erdoğan kadro dışı kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.