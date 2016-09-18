 Yenileri yenemiyor – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yenileri yenemiyor

    Yenileri yenemiyor
    'un Süper Lig'in yeni takımlarına karşı şansı tutmuyor. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'e yeni çıkan takımlara karşı yaptığı son 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanabildi. 7 maç berabere biterken, Trabzonspor bu maçların 6'sını ise boynu bükük terk etti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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